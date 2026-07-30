Milano 15:03
51.789 +0,67%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 15:02
10.960 +0,47%
Francoforte 15:02
25.540 +0,31%

Prezzi produzione Italia (YoY) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione Italia (YoY) in giugno
Italia, Prezzi produzione in giugno su base annuale (YoY) +5,8%, in calo rispetto al precedente +7,3%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
```