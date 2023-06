Energia, Assorimap: "Proroga credito d'imposta misura necessaria per sopravvivenza settore"

(Teleborsa) - "apprende con fiducia la volontà del Governo, espressa dalle parole del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, di valutare di concerto con il Mef e Arera possibili soluzioni volte a far fronte al caro prezzi che centinaia di imprese sul territorio continuano a soffrire". Così l'Associazione in una nota.L'Associazione, che rappresenta oltre 350 aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche, – si legge nella nota – "ha fatto presente numerose volte all'esecutivo lain scadenza al 30 giugno 2023. Il settore condivide la necessità di uscire da una logica cosiddetta 'emergenziale' e auspica misure strutturali in grado di mettere in condizioni le aziende dell'economia circolare di esprimere al meglio le potenzialità realizzate negli ultimi anni, consentendo al Paese di collocarsi in cima alla classifica dei Paesi europei in termini di materia riciclata".Secondo l'presentato recentemente a Roma, il fatturato complessivo del settore nel 2022 ha superato ampiamente il miliardo di euro, attestandosi a quota 1,135 milioni di euro, segnando un incremento pari al 18% rispetto al 2021.