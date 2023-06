Civitanavi Systems approva il primo Bilancio di Sostenibilità

Civitanavi Systems

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, ha, il, il quale è stato redatto a titolo volontario e non è stato sottoposto a revisione limitata da parte di una società di revisione indipendente."Con la pubblicazione del nostro primo Bilancio di Sostenibilità abbiamo messo per iscritto gli obiettivi e l'impegno in ambito ambientale, sociale e di governance di Civitanavi Systems - ha commentato l'- Tra i principi cardine che guidano la nostra attività la trasparenza, l'integrità e il rispetto verso tutti i propri stakeholders. Abbiamo uned è a loro che desideriamo garantire benessere attraverso una formazione continua, supporto alla salute e sicurezza nel lavoro, perché grazie a questi fattori assicuriamo il successo di Civitanavi e gli alti standard qualitativi e innovativi dei nostri prodotti"."Per ridurre il nostro impatto ambientale stiamo implementando unche prevede l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'installazione di pannelli fotovoltaici nei nostri stabilimenti - ha aggiunto - L'alto contenuto tecnologico dei nostri prodotti richiede costante impegno e ricerca, al centro della nostra strategia di crescita un approccio responsabile e orientato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder della nostra azienda secondo i principi ESG".Tra le altre cose, Civitanavi Systems si sta sforzando per creare unper tutti i propri dipendenti: a fine 2022, il 36% dei ruoli manageriali è ricoperto da donne e il 37,2% dell'organico è composto da persone al di sotto dei 30 anni. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto per il 28,57% da donne.