GVS affonda dopo downgrade Goldman Sachs a Sell

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, che risulta il peggior titolo dell'intero indice FTSE Italia Mid Cap.La società soffre ildia "" da "Neutral", con target price rivisto aper azione (da 4,80 euro). La seduta di ieri si era chiusa a quota 5,48 euro.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 5,06 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 4,93 e successiva a quota 4,8. Resistenza a 5,32.