L'UE avanza sull'euro digitale ma salvaguardia il contante

(Teleborsa) - Laha presentato oggiper garantire che i cittadini e le imprese possano continuare ad accedere e pagare con banconote e monete in euro in tutta la zona euro e per stabilire unche la Banca centrale europea potrebbe emettere in futuro.L'esecutivo UE ha sottolineato che, mentre ilintervistate, un numero crescente di persone sceglie di pagare in modo digitale, utilizzando carte e applicazioni emesse da banche e altre società digitali e finanziarie. Questa tendenza è stata accelerata dalla pandemia di COVID-19.Ha quindi deciso di presentare "". La prima è una proposta legislativa sul corso legale del contante in euro per salvaguardare il ruolo del contante, garantire che sia ampiamente accettato come mezzo di pagamento e rimanga facilmente accessibile per le persone e le imprese in tutta la zona euro.Su questo fronte, viene spiegato che "èai consumatori da parte delle imprese". Pertanto, il regolamento richiederà agli Stati membri di monitorare i livelli di accettazione del contante e i livelli dei rifiuti, di comunicarli alla Commissione e alla BCE e di adottare misure se l'accettazione del contante non è garantita.Una seconda proposta legislativa stabilisce il quadro giuridico per un possibilea complemento delle banconote e monete in euro. Garantirebbe alle persone e alle imprese una, oltre alle attuali opzioni private, che consenta loro di pagare digitalmente con una forma di denaro pubblico ampiamente accettata, economica, sicura e resiliente nella zona euro.Sebbene la proposta odierna, una volta adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, stabilisca il quadro giuridico per l'euro digitale,emettere l'euro digitale, viene sottolineato.Viene spiegato che l'euro digitale sarebbe, ovvero i pagamenti potrebbero essere effettuati da dispositivo a dispositivo senza una connessione Internet, da un'area remota o da un parcheggio sotterraneo. Mentre le transazioni online offrirebbero lo stesso livello di privacy dei mezzi di pagamento digitali esistenti, i pagamenti offline garantirebbero un elevato grado di privacy e protezione dei dati per gli utenti: consentirebbero agli utenti di effettuare pagamenti digitali divulgando meno dati personali di quanto non facciano oggi quando effettuano pagamenti con carta, proprio come quando pagano in contanti, e lo stesso che rivelano quando prelevano contanti da un bancomat.Secondo la Commissione europea, l'euro digitale presenta diversi vantaggi rispetto alle soluzioni di pagamento digitale privato esistenti, come carte e pagamenti mobili. L'euro digitale sarebbe un unico mezzo di pagamento utilizzabile in tutta la zona euro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i pagatori e dalla banca commerciale o dal prestatore di servizi di pagamento che utilizzano. Gli utenti potranno pagare in qualsiasi momento, ovunque nell'area euro, e i24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.Inoltre, l'euro digitale potrebbe essere utilizzato per inviare denaro per i pagamenti, anche in assenza di una connessione internet, se si è fisicamente vicini all'interlocutore della transazione, sia esso un'altra persona o un negozio. L'euro digitale integrerebbe le soluzioni di pagamento digitale privato esistenti, offrendo più scelta ai consumatori. Infine, l'euro digitale promuoverebbe l'inclusione digitale e finanziaria, contribuendo aconsentendo alle persone senza conti bancari di effettuare o ricevere pagamenti digitali e di accedere gratuitamente alle funzionalità di base.