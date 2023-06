Mondo TV diventa socio di minoranza di Squirrel

Mondo Tv

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti della società Squirrel Media ha dato il via libera per l’acquisizione della intera partecipazione detenuta dallain, pari a circa il 75%.Per effetto di questa operazione Mondo TV diventa al perfezionamento dell’operazione previsto nel mese di luglio azionista di minoranza del Gruppo spagnolo.L’assemblea degli azionisti - si legge in una nota - ha infatti deliberato, a seguito del positivo superamento delle condizioni sospensive poste nella lettera di intenti sottoscritta ad aprile (buon esito della due diligence e approvazione delisting della Mondo Tv Studios da BME Growth), l'mediante conferimento in natura costituito dalle azioni dei soci di Mondo TV Studios che hanno manifestato la volontà di permutare le proprie azioni con quelle di Squirrel; la Società spagnola ha ribadito l'intenzione di acquisire fino al 100% del capitale di Mondo Tv Studios.La valutazione presa in considerazione per calcolare il prezzo del concambio è stata pari a trentuno centesimi di euro (0,31 euro) per ciascuna delle azioni Mondo TV Studios e tre euro e venti centesimi (3,20) per ciascuna azione di Squirrel.Detta operazione, oltre all’apertura di possibili, produrrà undi poco meno di un milione di euro nel 2023 alle attuali quotazioni di mercato per la Mondo TV e un miglioramento della PFN consolidata raffrontata allaal 31 dicembre 2022 per circa 4,1 milioni di euro, pari al 34% dell’indebitamento totale del gruppo.