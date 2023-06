Deutsche Bank, DBRS Morningstar alza rating ad "A" con trend Stabile

Deutsche Bank

(Teleborsa) - DBRS Morningstar hadiad "", con". L'upgrade riflette il successo dell'implementazione del programma di trasformazione strategica della banca tedesca, che ha contribuito a stabilizzare e, più recentemente, a far crescere il franchising della banca e a ripristinare la redditività.Allo stesso tempo, la banca ha mantenuto un. Sebbene non del tutto risolto, DBRS Morningstar rileva anche i progressi compiuti nell'affrontare alcune questioni di corporate governance, in particolare le procedure antiriciclaggio (AML) della banca.I rating di Deutsche Bank sono "supportati dale dalla forte posizione in Germania, nonché dalladelle sue attività", viene sottolineato dall'agenzia di rating.Negli ultimi tre anni, i ricavi di Deutsche Bank hannodi mercato superiore alla media e del rapido aumento dei tassi di interesse. Considerato lo slancio commerciale, il continuo repricing del portafoglio prestiti a tassi più elevati e i controlli sui costi implementati, DBRS Morningstar si aspetta che la banca sia "in grado di mantenere livelli di redditività in linea con il proprio rating anche in un contesto di mercato più stabile".