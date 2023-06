Fed, Powell: forte maggioranza FOMC vede due o più rialzi tassi

(Teleborsa) - "Una forte maggioranza dei partecipanti al Federal Open Market Committee (FOMC) prevede che saràentro la fine dell'anno". Lo ha affermato il governatore della Fedalla conferenza del Banco de Espana sulla stabilità finanziaria a Madrid, riprendendo in larga parte osservazioni già fatte negli scorsi giorni.Powell ha ricordato che, durante l'ultima riunione, il FOMC ha deciso di mantenere i tassi fermi al 5-5,25%, continuando nel contempo il processo di riduzione significativa delle posizioni in titoli. "Abbiamo preso questa decisione alla luce della distanza percorsa dall'inasprimento della politica, dei ritardi incerti nella politica monetaria e dei", ha sottolineato.Dall'inizio dello scorso anno, la banca centrale statunitense ha aumentato il tasso di riferimento di 5 punti percentuali. "Vediamo gli effetti dell'inasprimento della nostra politica sulla domanda nei settori più sensibili ai tassi d'interesse dell'economia, in particolare l'edilizia abitativa e gli investimenti - ha detto -, soprattutto sull'inflazione".Con riguardo all'analisi economica, il presidente della Fed ha detto che l'inflazione "si è leggermente moderata dalla metà dello scorso anno", ma "lee il processo per riportare l'inflazione al 2% ha ancora molta strada da fare".Il"rimane", con Powell che ha sottolineato come "negli ultimi tre mesi, i guadagni di posti di lavoro sui salari sono stati robusti", "il tasso di disoccupazione è aumentato ma rimane basso" e "ci sono alcuni segnali che l'offerta e la domanda nel mercato del lavoro stanno raggiungendo un migliore equilibrio, tra cui una maggiore partecipazione alla forza lavoro, un certo rallentamento della crescita dei salari nominali e un calo dei posti vacanti".