Micron, perdita inferiore alle attese nel terzo trimestre. Venti contrari da Cina

Micron Technology

(Teleborsa) -, multinazionale americana operante nel settore dei semiconduttori, ha registratodi 3,75 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 1° giugno 2023), rispetto ai 3,69 miliardi di dollari del trimestre precedente e agli 8,64 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Laè stata di 1,90 miliardi di dollari, o 1,73 dollari per azione (vs 2,12 un anno fa), mentre laè stata di 1,57 miliardi di dollari, o 1,43 dollari per azione (vs 2,59 un anno fa).L'è stato di 24 milioni di dollari, rispetto ai 343 milioni di dollari del trimestre precedente e ai 3,84 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una perdita per azione di 1,58 dollari su entrate per 3,65 miliardi di dollari."Micron ha realizzato entrate fiscali del terzo trimestre, margine lordo ed EPS- ha affermato il- Riteniamo che la memory industry abbia superato il suo minimo di entrate e prevediamo che i margini miglioreranno man mano che l'equilibrio tra domanda e offerta del settore verrà gradualmente ripristinato"."La recente è unche sta influenzando le nostre prospettive e rallentando la nostra ripresa - ha aggiunto - A lungo termine, la leadership tecnologica, il portafoglio di prodotti e l'eccellenza operativa di Micron continuano a rafforzare il nostro posizionamento competitivo in diversi mercati in crescita, tra cui l'intelligenza artificiale e il memory-centric computing".Micron Technologyricavi per 3,9 miliardi di dollari (più o meno 200 milioni) neldell'anno fiscale, con una perdita per azione di 1,34 dollari (più o meno 0,07).