Pirelli, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,218 euro

Pirelli

(Teleborsa) - L'di, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha, con oltre il 99,9% del capitale rappresentato, il, chiuso con un utile netto della capogruppo di 252,5 milioni di euro e un utile netto consolidato di 435,9 milioni di euro, deliberando all'unanimità ladi 0,218 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di 218 milioni di euro al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento il 26 luglio 2023 (con data di stacco cedola 24 luglio e record date il 25 luglio).All'assemblea è intervenuto l', con l'intervento da parte degli aventi diritto avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato.I soci hanno anche approvato - con voto unanime del capitale presente - dila trattazione degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno relativi a:in scadenza per compiuto mandato; approvazione della politica in materia di remunerazione per il 2023 nonché voto consultivo sui compensi corrisposti nel corso dell’esercizio 2022; approvazione, per la parte legata al Total Shareholder Return, dell'adozione del piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2023-2025 (LTI 23-25); rinnovo dell'autorizzazione alla stipula di una Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci.Conseguentemente, tutti gli, inclusi gli amministratori in precedenza cooptati, proseguiranno il loro mandato in rsino alla predetta assemblea già convocata per il 31 luglio 2023.