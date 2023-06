Talea acquista ramo d'azienda Bewow per massimi 1,9 milioni di euro

Talea

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan nata dal rebranding di Farmaè, ha deliberato di, società che svolge attività di commercio al dettaglio, anche via internet, di qualsiasi tipo di prodotto per la cura e il benessere delle persone, anche in ambito domestico.Il ramo d'azienda èdal marchio GOOIMP, operativo nella commercializzazione di prodotti per l'igiene e la cura della persona, e dal marchio MOOD CONCEPT STORE, operativo nell'ambito dell'arredamento & home living italiano attraverso il sito online, un negozio fisico e progetti relativi a forniture speciali.L'acquisizione si inserisce nella nuova strategia di sviluppo del gruppo che, coerentemente con il Piano Industriale 2023-2025 e il rebranding, prevede di proseguire nel percorso di crescita per, con l'obiettivo di ampliare l'offerta dei prodotti nell'ambito dei beni e servizi per il benessere della persona.L'operazione si configura come un', in quanto Riccardo Iacometti (socio di controllo e CEO di Talea) è al tempo stesso socio unico nonché amministratore unico di Bewow. L'operazione prevede la cessione del ramo d'azienda a fronte del pagamento di un- che avverrà con utilizzo di mezzi propri - pari a. Dopo il CdA, Talea, Bewow e Riccardo Iacometti hanno sottoscritto il contratto preliminare di compravendita.