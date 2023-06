L'economia cinese si conferma in rallentamento: PMI deludono attese

(Teleborsa) -a dispetto dei ripetuti tentativi delle autorità monetarie e fiscali di ravvivare la ripresa post-Covid.consecutivo a giugno e la debolezza dei servizi si è aggravata, in linea con il rallentamento del PIL nel secondo trimestre.L'indicea giugno si è portato a, dai 48,8 di maggio, ma resta al di sotto della soglia dei 50 punti che separa l'espansione dalla contrazione. I nuovi ordini e gli ordini all'export sono diminuiti per il terzo mese consecutivo. Ilnello stesso periodo è scesoda 54,5 di maggio, indicando un rallentamento dell'attività nel settore dei servizi e delle costruzioni e risulta inferiore ai. L'indice composito, che raggruppa n entrambi, è sceso così a 52,3 punti dai 52,9 precedenti.Questi dati sembrano preannunciare una, tanto che lo yuan è scivolato ai minimi dal mese di novembre.Dopo un primo slancio a seguito delle riaperture post-Covid, lo scorso autunno,e molti economisti, che attendevano una crescita più brillante hanno dovuto rivedere al ribasso le loro previsioni.quest'anno rispetto al 5,5% indicato inizialmente.cinese ha fissato uned il Premier cinese Li Qiang al World Economic Forum ha confermato che l'esecutivo farà di tutto per rilanciare la crescita e che nella seconda metà dell'anno si vedrà una ripresa.