UnipolSai partecipa a salvataggio assicurati Eurovita con altre compagnie

UnipolSai Assicurazioni

Allianz

Assicurazioni Generali

Intesa Sanpaolo

Poste

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato l', unitamente aVita eVita. Gli accordi definitivi con le banche distributrici necessari per tutelare gli assicurati di Eurovita saranno perfezionati, in collaborazione con le istituzioni, nei congrui tempi tecnici.L'intera operazione, che si articolerà in successive fasi, sarà subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni regolatorie delle competenti Autorità di Vigilanza e rappresenta "undei principali gruppi assicurativi operanti in Italiadi Eurovita", si legge in una nota.