Casta Diva, ValueTrack alza stime e target price

Casta Diva Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a(da 1,60 euro) ilsul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.Dopo i risultati record raggiunti nel 2022, l'anno migliore nella storia dell'azienda, lesull'evoluzione del business nel 2023 sono "", sottolineano gli analisti, poiché l'intero mercato è ancora in crescita e Casta Diva Group sta guadagnando quote di mercato.ValueTrack haper la seconda volta negli ultimi mesi: il valore della produzione è stato rivisto al rialzo di circa l'8%-9% annuo, EBITDA-EBIT-utile netto in aumento più che proporzionale, (+15%, +20%, +25%, rispettivamente) grazie alla leva operativa positiva, solo parzialmente compensata dai maggiori costi G&A.Come risultato del cambiamento delle stime, ValueTrack ha ora, mentre un po' più bassi rispetto a quelli 2025.