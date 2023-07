Stellantis, sede di Mirafiori inserita nel programma grEEn-campus

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha lanciato Free2move Charge, ha annunciato che la suaa Torino entra a far parte delper creare un luogo di lavoro collaborativo e a zero emissioni di carbonio entro la fine del 2025. Mirafiori è la prossima sede Stellantis a essere inserita nella prima fase del programma, dopo quelle di Poissy in Francia e Russelsheim in Germania."Con ogni nuovo grEEn-campus, stiamoper renderli più in linea alle nostre nuove modalità di lavoro ibride, considerato che un numero significativo dei nostri colleghi sta sfruttando la flessibilità del lavoro agile, e al contempo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell'azienda", ha dichiaratodi Stellantis."Desideriamoin termini di tempo trascorso in sede incoraggiando scambi interni e con altre aziende che promuovano lo sviluppo congiunto e l'intelligenza collettiva, integrando l'esperienza del lavoro da remoto - ha aggiunto - Si tratta di un progetto ambizioso, sia per l'azienda che per i dipendenti, che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio e diventare un luogo ideale in cui lavorare".Questo nuovoper Mirafiori diè un'ulteriore dimostrazione dell'impegno dell'azienda in Italia, si legge in una nota.