Celotto (AEROPORTI 2030): comparto aereo vuole favorire diritto alla mobilità

(Teleborsa) - "Iltrova un, non solo all'art. 16, che garantisce il diritto alla libera circolazione delle persone, ma anche negli art. 119 e 3, secondo comma, che sanciscono il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che minano il corretto esercizio dei diritti dei cittadini, promuovendo lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale". Lo ha dichiarato, l'Associazione che rappresenta il primo e il terzo sistema aeroportuale del Paese (Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona e Brescia, gestiti rispettivamente da ADR e gruppo Save) nel corso di un'della Camera sulla continuità territoriale."Il diritto alla mobilità delle persone è uno degli obiettivi che tutta la comunità del trasporto aereo vuole favorire,- ha spiegato - Aumentare la connettività dell'Italia, anche in un'ottica intermodale, è fondamentale sia per lo sviluppo economico e sociale di intere aree del paese, sia come volano per il rilancio del turismo, tenuto conto che, come recentemente rilevato dalla Banca d'Italia, il 43% dei turisti stranieri arriva in Italia con il mezzo aereo".