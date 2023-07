Enel: voci infondate su cessione quota in Endesa

Enel

Endesa

Repsol

(Teleborsa) -ha liquidato comelesulla sua volontà diin, la più grande società di energia elettrica in Spagna.Il giornale spagnolo El Confidencial ha scritto che data la probabilità di una sconfitta del Partito Popolare il 23 luglio, alcuni dei principali dirigenti di grandi aziende hanno avviato contatti per discutere di operazioni di fusione. In particolare, Antonio Brufau, presidente di, avrebbe incontrato Borja Prado (banchiere ed ex presidente Endesa) per analizzare undi Endesa.Enel "non ha alcuna intenzione di vendere la propria quota in Endesa né ora né in futuro. Lae non ci sono discussioni su questo aspetto", ha però spiegato il gruppo italiano in una nota di smentita.tra i dirigenti di Enel e Repsol, né con Borja Prado. Queste false notizie rischiano di avere effetti distorsivi sull'andamento del mercato azionario", viene aggiunto.