Wall Street chiusa per il giorno dell'Indipendenza

(Teleborsa) -(in inglese Independence Day). Noto anche come 4 luglio, si tratta di una delle feste nazionali più sentite e commemora l'adozione della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America il 4 luglio 1776, con la quale le Tredici colonie si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna.Complice la chiusura dei mercati, oggi non è nemmeno in programma la. Nella giornata di ieri sono invece arrivate alcune indicazioni negative per l'economia: l' ISM manufatturiero a giugno ha sorpreso al ribasso, scendendo a 46 da 46,9 di maggio (un minimo da giugno 2009, escludendo i mesi dell’emergenza pandemica), mentre il PMI manifatturiero è sceso da 49,6 a 48,8 nello stesso mese, mostrando un quadro di debolezza degli ordini, riduzione delle scorte, calo della produzione e tendenza alla riduzione dei prezzi.Tra le altre indicazioni, la spesa in costruzioni a maggio è aumentata per il terzo mese consecutivo, di 0,9% m/m rispetto allo 0,4% di aprile (rivisto verso il basso da 1,2% precedente).Le indicazioni più interessanti arriveranno venerdì, quando il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) pubblicherà il numero degli occupati. "Ildella dinamica occupazionale, in linea con le indicazioni recenti dei nuovi sussidi e con l'indebolimento delle posizioni aperte, delle dimissioni e con il rialzo dei licenziamenti", secondo gli analisti diIntanto, ia causa della, due dei principali produttori mondiali di greggio. "Non è stato troppo sorprendente che l'Arabia Saudita abbia deciso di rinnovare i suoi ulteriori tagli volontari di 1 milione di barili al giorno da luglio ad agosto. Il mercato se lo aspettava in gran parte, in particolare in un ambiente pieno di sentiment negativo - hanno commentato gli analisti di- Tuttavia, ciò che è stato più sorprendente è stato l'annuncio della Russia che ad agosto avrebbe ridotto le esportazioni di 500 Mbbl/giorno e mirerebbe anche a ridurre la produzione dello stesso importo".Sul fronte della politica monetaria, questa mattina la ha mantenuto i tassi di interesse fermi al 4,1%, affermando di aver bisogno di tempo per valutare l'impatto economico dei suoi aumenti dei tassi finora.