Esautomotion, perfezionata l'acquisizione del business Sangalli

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione industriale, hacostituito delle attività organizzate per l'esercizio dell'attività di produzione e sviluppo di motori elettrici di Sangalli Servomotori. In particolare, è stato eseguito l'acquisto del 65% del capitale sociale di una società di nuova costituzione, Sangalli Servomotori S.r.l. (già Sangalli Motori S.r.l., NewCo), in cui è stato conferito il ramo di azienda.Ilper l'acquisto dell'intero capitale sociale di NewCo è pari a complessivi 10 milioni di euro, da cui dovrà essere dedotta l'eventuale posizione finanziaria netta positiva (indebitamento finanziario netto) di NewCo al 7 luglio 2023.Il corrispettivo per la, soggetto a meccanismi di aggiustamento, è pari a 6.448.803,82 euro ed è stato corrisposto: in parte in natura, ovvero in 170.000 azioni di Esautomotion per un controvalore complessivo di circa 1.020.0001 euro; in parte in denaro, mediante bonifico bancario su un conto corrente vincolato a garanzia del corretto adempimento della procedura di aggiustamento del corrispettivo, per un controvalore di 500.000euro, e su un conto corrente intestato al venditore in fondi immediatamente disponibili, per un controvalore complessivo di 4.928.803,82 euro."L'acquisizione del business di Sangalli rappresentadi Esautomotion - ha commentato l'- Il prodotto CNC (controllo numerico), nella sua evoluzione tecnologica richiede motori elettrici più sofisticati e performanti, spesso studiati appositamente per una specifica applicazione. Il know how di Sangalli permetterà dunque al gruppo di includere nella propria gamma prodotti sistemi all'avanguardia nei nuovi mercati in continua evoluzione dell'automazione e dei motori elettrici ad Alte Prestazioni e Green".