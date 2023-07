FMC crolla dopo taglio guidance

FMC

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 14,62%.A pesare sulle azioni contribuisce la decisione presa dal gruppo attivo nel settore chimico per l'agricoltura di rivedere al ribasso la guidance per il secondo trimestre e l'intero citando un calo dei volumi “brusco e senza precedenti”.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 94,83 USD. Primo supporto individuato a 85,98. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 103,7.