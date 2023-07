Home Depot in rialzo, assist da analisti

Home Depot

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,75%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Jefferies. Il broker ha rivisto al rialzo il target price portandolo da 349 dollari a 370 dollari. Secondo gli esperti dell'ufficio studi il progressivo invecchiamento delle abitazioni USA potrebbe stimolare la domanda di prodotti per la ristrutturazione degli immobili residenziali.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,82%, rispetto a -1,65% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 310,4 USD. Primo supporto visto a 304,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 300,9.