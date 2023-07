Osmosun si è quotata su Euronext Growth Paris

Osmosun

(Teleborsa) -, un attore chiave nelle soluzioni di desalinizzazione dell'acqua di mare e salmastra a energia solare, si è. Si tratta della 31° quotazione su Euronext nel 2023 e la società entra a far parte di un pool di oltre 150 cleantech quotate su Euronext.Creata nel 2014, Osmosun è specializzata infotovoltaica senza batterie. L'azienda mira a rendere l'acqua potabile accessibile ovunque e per tutti, riducendo al contempo l'impronta di carbonio associata alla sua produzione.La quotazione sulla Borsa di Parigi mira a sostenere la crescita organica dell'azienda rafforzando i suoi team di vendita e implementando strutture locali. Osmosun mira inoltre a finanziare i propri, al fine di penetrare nei mercati correlati e diventare un attore verticalmente integrato nel trattamento delle acque.Ildi ammissione è stato di 6,50 euro per azione, per unadi mercato di circa 36 milioni di euro, dopo unadi 10 milioni di euro.