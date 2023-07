Credem accelera la crescita sui mercati digitali

(Teleborsa) -accelera la crescita nel mercato digitale con il lancio di un. In particolare, i clienti – spiega la banca in una nota – hanno la possibilità di aprire un conto corrente online con carta di debito con la possibilità di richiedere un finanziamento in completa autonomia, senza doversi recare in filiale, e potendo al contempo scegliere se usufruire gratuitamente di un servizio di consulenza personale a scelta presso qualsiasi punto vendita della banca, oppure fare riferimento esclusivamente ad una filiale remota."Questa scelta – sottolinea– valorizza i recenti investimenti nella digitalizzazione di servizi e transazionalità, consentendo ad una platea molto più ampia di fruire di servizi omnicanale particolarmente vicini allo stile di vita delle nuove generazioni. Per Credem tali novità rappresentano una svolta importante nella strategia di deciso sviluppo del modello di servizio omnicanale con una sempre più forte interazione tra la componente fisica e quella digitale".ConCredem ha sviluppato questo progetto in collaborazione con diversi partner altamente qualificati e leader di mercato come(che ha supportato Credem per la piattaforma di riconoscimento e onboarding digitale del cliente) e(che ha abilitato Credem allo sviluppo delle funzionalità di configurazione e vendita dei prodotti di banking quali conto e accessori). In questo modo, la banca ha rafforzato il suo impegno nell'adozione di tecnologie all'avanguardia e nell'offerta di soluzioni bancarie innovative. Queste partnership hanno consentito a Credem di sviluppare un'infrastruttura digitale solida e sicura, che soddisfa le esigenze dei clienti.Per presentare l'offerta Credem ha messo on air la. La campagna è ideata dall'agenzia Leo Burnett, adotta un linguaggio innovativo e disruptive ed esce dai classici codici della comunicazione bancaria. Una campagna che mette le persone al centro, dove la vera innovazione è il rapporto empatico, omnicanale, al contempo umano e digitale con la propria banca. Sono stati previsti spot da 30 secondi, declinati in diversi soggetti da secondi, on air a partire dallo scorso 25 giugno sia sulle principali emittenti Tv sia con una forte campagna advertising sui canali social e digital."Siamo lieti di lanciare questo nuovo modello di servizio che rappresenta una svolta importante nella nostra storia ed una scelta decisa verso il modello omnicanale. La priorità – ha commentato il– è offrire ai nostri clienti un'esperienza digitale impeccabile, nello stile Credem, consentendo loro di gestire i propri servizi in modalità self, con la tranquillità di poter contare su un consulente personale per le scelte importanti della vita. Credem è una banca molto solida, capitalizzata, con un eccellente profilo di rischio ed elevati standard di servizio sintetizzati dalla promessa di "wellbanking"; alle spalle c'è un Gruppo diversificato, che si è dimostrato resiliente e redditizio anche in contesti avversi di mercato. La revisione del nostro modello di servizio vuole avvicinare la banca ai nuovi stili di vita della popolazione italiana, rendendola ancora più attrattiva per famiglie e giovani. Per quanto riguarda le imprese Credem continua il potenziamento della piattaforma digitale "Business On" e su di essa svilupperà nei prossimi mesi ulteriori servizi e funzionalità pensate con i nostri clienti".