Avvera (Credem), utile primo trimestre a 4,1 milioni (+39%)

Credem,

(Teleborsa) -, società del Gruppospecializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati guidata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Lorenzo Montanari, nonostante le complessità del contesto economico generale e gli squilibri dei mercati, ha chiuso il primo trimestre dell’anno con risultati importanti, grazie in particolare all’efficienza del modello di business, alla ricerca tecnologica e alla visione innovativa, capace di diversificare ed evolvere tutte le attività.Più in dettaglio,si è attestato a 4,1 milioni di euro, in crescita del 39% rispetto a 3 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno scorso. Nei primi tre mesi dell’anno, inoltre, la società ha raggiunto 17 mila nuovi clienti, dato in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 (+3% a/a). Anche il costo del credito presenta un posizionamento particolarmente distintivo, attestandosi a 0,50% e un NPL Ratio pari al 1,13%.Ad oggi oltre il 99,3% delle pratiche mutuo di Avvera sono concluse attraverso modalità digitali, il 25% delle pratiche prestiti personali e il 32,5% delle pratiche cessione del quinto; parallelamente la società ha realizzato un prodotto di prestito personale completamente digitale che integra le opportunità derivanti dalla normativa PSD2 in materia di dati.L’ammontare complessivo deied intermediati dalla società nel primo trimestre del 2024 ha raggiunto quota 503 milioni di euro, in contrazione del 4% rispetto ai volumi di fine marzo 2023 ed i premi assicurativi collocati si sono attestati a 11 milioni di euro (+37% rispetto a 8 milioni di euro a fine marzo 2023). Più nello specifico, nell'ambito deiAvvera chiude il primo trimestre 2024 con 150 milioni di euro di nuove operazioni intermediate. Il dato è in calo rispetto all’eccezionale primo trimestre 2023 (-30% vs 2023) ma in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+2%). Il canale dedicato ai prestiti finalizzati ha raggiunto, nei primi tre mesi dell’anno, nuovi finanziamenti per 166 milioni di euro (+7% a/a), portando di fatto Avvera a raggiungere una quota di mercato pari al 7,7% del valore operazioni del comparto italiano Credito al Consumo Automotive(. Il canale specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio e della pensione raggiunge i 106 milioni di euro di nuova produzione in termini di montante, in riduzione rispetto all’esercizio precedente (-19% a/a) con una quota di mercato pari a 4,7%. La produzione del primo trimestre dei prestiti personali si attesta a 81 milioni di euro erogati (+233% a/a) con un contributo di 77 milioni di euro derivanti dagli accordi commerciali con banche partner per la distribuzione dei prestiti personali della società.Avvera, che ha avviato l’operatività a luglio 2019, presenta un modello di business multi-prodotto, con erogazione di prestiti personali, prestiti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, prestiti finalizzati e intermediazione di mutui per la casa, unito alla multicanalità, in quanto opera con tre reti di agenti finanziari in esclusiva e collaboratori, ciascuna dedicata ad una delle linee di business, oltre ad una struttura specializzata per le partnership con banche partner. Dal 2023, poi, Avvera è entrata nel mercato digitale con un prestito full digital e da inizio 2024 con un prodotto di Buy Now Pay Later (BNPL) Splittypay by Avvera dedicato agli store fisici.La società punta a crescere ulteriormente nei prossimi anni con un forte sviluppo dei prodotti digitali e di sostentamento al canale diretto, in un’ottica sempre più di cross e upselling in sinergia con tutti i business.nel primo trimestre del 2024., abbiamo dimostrato la nostra capacità di adattamento e resilienza. I nostri sforzi sono volti a strategie multi canale per un aumento significativo nei finanziamenti erogati ed intermediati, un'espansione del nostro portafoglio clienti e una crescita dell'utile netto", ha dichiarato. "Inoltre, l'accelerazione verso la digitalizzazione ci permetterà di raggiungere nuovi traguardi e di offrire ai nostri clienti un'esperienza sempre più semplice, efficiente e conveniente., mantenendo sempre al centro le esigenze e le aspettative dei nostri clienti".