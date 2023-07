TAP Air Portugal, passeggeri in crescita del 30% nel primo semestre

(Teleborsa) -, la compagnia aerea di bandiera del Portogallo, ha trasportato un totale di 7,58 milioni dinelladell'anno, il 30,2% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.In forte crescita dei, in particolare sulle rotte verso il Brasile, il Nord America e l'Africa dove, da gennaio a giugno, il vettore portoghese ha trasportato 2,17 milioni di passeggeri (+31,1%). Su queste rotte intercontinentali, TAP era già riuscita a incrementare del 14,7% il numero di passeggeri trasportati rispetto al periodo pre-pandemia, ovvero il primo semestre del 2019.Sulle(voli in Europa, incluso il Portogallo continentale e le isole), nel primo semestre del 2023 TAP ha trasportato un totale di 5,41 milioni di passeggeri, il 29,8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma comunque il 10% in meno rispetto al periodo precedente la pandemia.