Alfonsino, accordo con Magazzini Gabrielli per spesa a domicilio in Abruzzo e Marche

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha siglato un, storica impresa a conduzione familiare attiva come gruppo nel settore della GDO con la proprietà dei marchi Oasi, Tigre e Tigre Amico, per portare ilnelle regioni di Abruzzo e Marche.L'accordo prevedrà, in una prima fase, l'attivazione del, con l'obiettivo di vederne progressivamente estesa la gestione agli altri punti vendita del gruppo presenti nelle due regioni. La partnership permette agli utenti di entrambe le realtà di fare la spesa direttamente in-app, per poi riceverla comodamente a casa entro un'ora.Continua così il processo di estensione del servizio di Alfonsino per la consegna rapida di spesa e generi alimentari, che può contare oggi sutra supermercati, negozi indipendenti e botteghe artigianali."Siamocon Magazzini Gabrielli, poiché ci consente di estendere il servizio di consegna della spesa a domicilio alle regioni Abruzzo e Marche, ampliando così l'operatività della nostra Business Unit - ha commentato il- Nel corso del tempo, la famiglia Gabrielli si è distinta per la sua volontà di innovare e rispondere in modo responsabile alle necessità sempre crescenti del mercato e dei consumatori, elementi questi fondamentali all'interno della nostra strategia di diversificazione. Insieme, miriamo asfruttando la capillarità delle insegne di cui il gruppo è proprietario, in modo tale da soddisfare al meglio le loro esigenze in termini di rapidità e affidabilità".