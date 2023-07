Holcim investe nel fondo di venture capital di Suffolk Technologies

Holcim

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, ha annunciato unnelda 110 milioni di dollari di, uno dei principali investitori di venture capital nelle tecnologie di costruzione. Il fondo intende sostenere startup in prima linea nell'innovazione dirompente nel settore edile, dalla sostenibilità all'intelligenza artificiale.Come parte del fondo, Holcimdando loro accesso al capitale, nonché alla sua tecnologia, esperienza e operazioni globali per massimizzare la loro crescita e aumentare il potenziale."Unendoci a Suffolk Technologies non vediamo l'ora di, accelerando la costruzione circolare e a basse emissioni di carbonio, fino a rendere gli edifici più sostenibili nell'uso", ha commentato Ram Muthu, Head of Strategy di Holcim.