Nexi sigla partnership strategica con Shopware per crescere nell'e-commerce

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, e, piattaforma open source per l'e-commerce a livello globale, hanno ampliato la propria collaborazione e siglato una. In base all'accordo, Nexi potrà soddisfare al meglio le esigenze dei commercianti B2B e di mercati verticali specifici come Pharma, Retail e Furniture, aiutandoli a cogliere nuove opportunità di business. La partnership, inoltre, abilita una suite omni-commerce.Per Nexi si tratta di uncon le più grandi piattaforme di e-commerce finalizzate a guidare l'evoluzione dei pagamenti digitali in Europa, mentre per Shopware l'accordo rappresenta un consolidamento del proprio posizionamento nella regione DACH, oltre a un'espansione in Italia e nel Sud Europa."Siamocon Shopware, leader riconosciuto nell'innovazione, con forti competenze nell'e-commerce B2B - ha commentato- Da una posizione forte in Germania, Shopware si sta rapidamente espandendo in tutta Europa e le nostre competenze nel mondo dei pagamenti, unite alla nostra forte presenza territoriale, aiuteranno Shopware a espandere ulteriormente la propria attività e a sfruttare un'ampia offerta di metodi di pagamento locali".