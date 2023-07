Pubblicità, Nielsen: raccolta tiene a maggio

(Teleborsa) - Nel mese di maggio 2023,È quanto emerge dai risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario pubblicati da Nielsen. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti 'Over The Top', l'andamento nei primi cinque mesi del 2023 si attesta a +1,3%. Con l'andamento dell'inflazione in riduzione a maggio, ha dichiarato Marco Nazzari, Emea Measurement Leader, "segnali positivi si confermano anche nel mercato pubblicitario che, per il quinto mese consecutivo, registra un andamento positivo seppur in lieve rallentamento rispetto al mese di aprile". Relativamente ai singoli mezzi, la TV è negativa, -1% a maggio e in crescita dello +0,6% nei primi cinque mesi. Quotidiani in calo del -13,1% (cinque mesi -4,3%), sono in calo anche i Periodici che si contraggono del -1,3%( cinque mesi +4,8%). In crescita la Radio +5,5% (cinque mesi +4,4%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del Web advertising nei primi cinque mesi del 2023 chiude con un +3,4% (+6,3% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo anche per l'Out of home (Transit e Outdoor) e la Go Tv che nei cinque mesi crescono rispettivamente del +16,4% e +59,7%. In negativo il Direct mail -9,7%, mentre è in crescita il mezzo Cinema +8,6%.11 i settori merceologici in crescita nel mese di maggio,