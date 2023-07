Stellantis, upgrade a Buy di BofA con TP a 20 euro

Bank of America

Stellantis

(Teleborsa) -(BofA) ha migliorato a "" da "Neutral" lasu, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, aumentando anche ilper azione dai precedenti 19 euro per azione (upside potenziale del 22%).Gli analisti evidenziano che gli OEM, tra cui Stellantis, hanno guadagnato grazie a mix e prezzi favorevoli in un mercato limitato dall'offerta. Con l'allentamento delle catene di approvvigionamento, lae il consensus prevede già un forte calo nel secondo semestre per Stellantis.uttavia, BofA ritiene che Stellantis possae, avendo già registrato un derating del 40% rispetto ai livelli del 2016-19, con il mercato che ha già scontando il peggio.Gli analisti vedonoper cui Stellantis dovrebbe resistere con successo alla tempesta: il suo più grande pool di profitti, il Nord America, beneficia dell'IRA; le sinergie di fusione; la bassa esposizione e quindi dipendenza limitata alla Cina rispetto ai concorrenti; la strategia EV che consente massima flessibilità; management attento a questi rischi e con un focus sulla riduzione dei costi.