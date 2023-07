Delta Air Lines aumenta stime su utili grazie a boom viaggi post-pandemia

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registratorettificate record di 14,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023, il 19% in più rispetto al trimestre di giugno 2022, e unrettificato record di 2,5 miliardi di dollari con un margine operativo del 17,1%. L'rettificato è stato di 2,68 dollari, superiore ai 2,40 dollari previsti dagli analisti (secondo dati Refinitiv)."La- ha affermato il- In questo contesto costruttivo, stiamo aumentando la nostra previsione sugli utili per il 2023 da 6 a 7 dollari per azione e ribadiamo la nostra previsione aggiornata di recente per 3 miliardi di dollari di free cash flow".In particolare, Delta ora prevede, rispetto alla precedente previsione di 5-6 dollari per azione. I ricavi visti in crescita del 17-20% nell'intero esercizio, con un margine operativo superiore al 12%.