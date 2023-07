Inflazione USA, Daly (Fed) spegne ogni entusiasmo: presto per dichiarare vittoria

(Teleborsa) - Laè ancora concentrata sull'aumento dei tassi di interesse nonostante le notizie positive sull' inflazione in giugno emersi dai report sui prezzi al consumo e sui prezzi alla produzione "E' davvero troppo presto per dichiarare vittoria sull'inflazione" - ha dichiarato la presidente della, in un'intervista alla CNBC - spiegando che nonostante questi segnali, la banca centrale resta in modalità "aspetta e osserva".Daly ha aggiunto che la sua attenzione è rivolta decisamente a "se dobbiamo aumentare di più e quanto ancora dobbiamo aumentare per far scendere l'inflazione al 2%", mentre permangono incertezze sulle prospettive sull'inflazione.Daly ha dunque confermato che le prospettive sull'inflazione restano incerte.