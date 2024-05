Avvio prudente per la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street dopo i record registrati ieri dal Nasdaq. I mercati, in attesa delle minutes del FOMC domani, accolgono con un certo malumore le conferme di una settembre ed anche oltre, a fronte di una inflazione persistente.Alcuni funzionari dellahanno detto che attenderanno ulteriori segnali di rallentamento dell'inflazione prima di prendere in considerazione tagli dei tassi di interesse. La Fed ritiene "incoraggianti" i dati che indicano un raffreddamento delle pressioni inflazionistiche, ma "è ancora troppo presto per affermare che il processo disinflazionistico è duraturo", ha affermato il, intervenendo ad un evento a New York.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.818 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.302 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,35%); sui livelli della vigilia l'(-0,08%).