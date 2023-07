PepsiCo alza previsioni annuali su forte slancio commerciale

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha registratopari a 22,32 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2023 (terminato il 17 giugno 2023), in aumento del 10,4% rispetto ai 20,23 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022, undi 2,75 miliardi di dollari (vs 1,43 miliardi di dollari) e undi 1,99 dollari (vs 1,03 dollari)."Siamo molto soddisfatti della nostra performance per il secondo trimestre poiché il. Di conseguenza, ora prevediamo che i nostri ricavi organici per l'intero anno aumenteranno del 10% (precedentemente 8%) e il nostro EPS core a valuta costante aumenterà del 12% (precedentemente 9%)", ha dichiarato il CEO Ramon Laguarta."Andando avanti, cercheremo diper supportare ulteriormente gli investimenti in innovazione, costruzione del marchio, digitalizzazione e sostenibilità per vincere sul mercato e rafforzare le nostre attività a lungo termine", ha aggiunto.