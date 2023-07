PepsiCo in rally, titolo festeggia rialzo previsioni

PepsiCo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,67% sui valori precedenti.La multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande festeggia i numeri del secondo trimestre ed il rialzo delle stime annuali."Siamo molto soddisfatti della nostra performance per il secondo trimestre poiché il nostro slancio commerciale rimane forte. Di conseguenza, ora(precedentemente 8%) e il nostro EPS core a valuta costante aumenterà del 12% (precedentemente 9%)", ha dichiarato ilLo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 184,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 187,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182.