The Trade Desk sostituisce Activision Blizzard nel Nasdaq-100

The Trade Desk

Activision Blizzard

(Teleborsa) -, tech company operante nel settore del buying pubblicitario,prima dell'apertura del mercato lunedì 17 luglio 2023. The Trade Desk sostituirà, che verrà anche rimosso anche dall'indice Nasdaq-100 ESG nella stessa data.La sostituzione di Activision Blizzard con The Trade Desk èdel Nasdaq-100 (per compensare il crescente peso dei colossi tecnologici), che sarà attuato come previsto a partire da lunedì 24 luglio 2023.