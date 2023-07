Ue, von Der Leyen, Meloni e Rutte domenica in Tunisia

(Teleborsa) - La, lae iltorneranno in Tunisia domenica nell'ambito del dialogo per la"Non anticipiamo il contenuto di ciò che sarà affrontato nella riunione a Tunisi, le discussioni sul memorandum d'intesa sono ancora in corso" ha spiegato laricordando che von der Leyen, Meloni, Rutte – il cosiddetto "Team Europa" nelle trattative con Saied – si è già recato in Tunisia l'undici giugno scorso.A giugno il "team" sembrava a un passo dalla firma del Memorandum e la ratifica era attesa pochi giorni dopo, con l'arrivo delI negoziati, tuttavia, hanno rallentato, andando ben oltre la deadline auspicata dall'Ue, ovvero il summit dei leader di fine giugno. Così non è stato e dalla città di Sfax le partenze hanno ripreso ad aumentare e, complice l'instabilità libica, a Bruxelles il timore di un'ondata di flussi estiva si è fatto crescente.La triade cerca un'intesa a tutto tondo, che non copra solo il dossier migranti. Ilnon sarà legato alche il Fondo Monetario Internazionale è chiamato a versare al governo maghrebino. Un prestito che, peraltro, resterà bloccato finché Saied non assicurerà le riforme chieste dall'Fmi. L'intesa tra Bruxelles e Tunisi, secondo il documento dello scorso giugno, dovrebbe far scattare immediatamente unPer la premier Meloni si tratterà della terza visita al palazzo presidenziale di Cartagine nel giro di poco più di un mese. L'accordo con Tunisi è, da mesi, una priorità che l'Italia ha portato ai tavoli europei, puntando a renderlo un modello per intese simili con i Paesi di transito e di origine africani. "Domenica arriverà la firma. Credo che si dia un segnale importante alla Tunisia in favore della stabilità e della crescita di tutto il continente africano", ha sottolineato ilIn merito alle critiche di Ong e eurodeputati sul mancato rispetto dei diritti dei migranti da parte delle autorità tunisineha sottolineato che, in generale, con tutti i partner, "la posizione dell'Ue è che la gestione deve essere sempre svolta nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani".