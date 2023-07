Bank of America annuncia utili sopra attese con tassi di interesse più alti

Bank of America

(Teleborsa) - Utili in crescita a sopra le attese per, nel secondo trimestre dell'anno, grazie alla crescita degli interessi sui prestiti ed all'andamento migliore del previsto della sua unità di trading.distribuibile agli azionisti è salito aad azione, in aumento rispetto ai 5,9 miliardi di dollari, pari a 73 cent ad azione registrati lo scorso anno. L'EPS supera le attese del mercato che indicavano utili unitari di 84 cent.La big statunitense, assieme alle altre grandi banche americane, ha beneficiato deipraticati ai prestiti concessi alla clientela, in linea con la politica restrittiva approntata dalla Fed per contrastare l'inflazione. Ilè cresciuto del 14% a 14,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Isi sono attestati a 25,2 miliardi di dollari attestandosi leggermente sopra i 25,05 miliardi USD de consensus.