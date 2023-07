Igeamed convoca assemblea per deliberare delisting

Igeamed

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato di procedere allaordinaria degli azionisti per deliberare in merito allaIl Delisting si giustifica in quanto, come verificato dall’Emittente sulla base dei due anni e mezzo intercorsi dall’IPO,su EGM Pro e dunque non è riuscita a progredire nel perseguimento dei suoi obiettivi di crescita, sia per vie interne che per vie esterne. Ciò fondamentalmente a causa dello stravolgimento del mercato che si è registrato nel periodo del COVID e in quello immediatamente successivo, nel quale la carenza di professionalità sanitarie ha avuto un peso molto importante sulla redditività delle attività di Igeamed come pure l’aumento di valore della società operanti nel settore e già proprietarie di ambulatori e laboratori clinici ha reso antieconomico ogni percorso basato su acquisizioni.