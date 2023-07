Autostrade per l’Italia: sui pannelli lungo la rete, la voce dei dipendenti Aspi per la sicurezza stradale

(Teleborsa) - “L’operaio vestito di giallo è mio papà. Rallenta!”. O ancora “La vita è più importante di un messaggio” e “Pochi secondi al cellulare sono cento metri al buio”: sono solo alcuni dei messaggi vincitori delrealizzato dasul tema della. Le frasi, ideate dai dipendenti del Gruppo, per tutta l’estate saranno diffuse sui pannelli a messaggio variabile della rete di Autostrade per l’Italia. Ilè stato lanciato lo scorso aprile e sono stati oltre 800 i messaggi arrivati, con 10 vincitori selezionati da una giuria interna che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti della Polizia Stradale.L’iniziativa, volta agli utenti sui, prosegue nel solco della continuità con le campagne di comunicazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato. L’ultima, lanciata pochi giorni fa, per la prima volta con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha visto la realizzazione di uno spot Tv/Radio che ha come obiettivo quello di far accrescere la consapevolezza, soprattutto nei più giovani, sul tema della sicurezza stradale.lungo la rete ASPI - circa 2000, uno ogni 10 km - in situazioni di traffico regolare, rappresentano uno strumento di comunicazione indispensabile per contribuire a migliorare le abitudini degli automobilisti.Si ricorda che, a partire dal prossimo fine settimana avrà inizio la fase più intensa dell’, che interesserà circa 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da ASPI. Il traffico, in aumento dal venerdì pomeriggio e nella mattina di sabato, vedrà il suo picco nella giornata di sabato 5 agosto, in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura.Aspi ha inoltre messo a punto un piano diche prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso. In ogni caso, gli accorgimenti e i presidi previsti garantiranno la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico. Potenziati i presidi di uomini e mezzi in punti strategici pronti ad intervenire a supporto degli utenti in caso di necessità.Autostrade per l’Italia, nell’augurare buon viaggio agli utenti, ricorda l’importanza deidi guida corretti e iper un: tenersi costantemente aggiornati sulla situazione del traffico per pianificare al meglio le partenze; controllare adeguatamente il proprio veicolo, in particolare pneumatici e freni; adottare sempre la massima prudenza, ricordando di allacciare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (inclusi i seggiolini per bambini), e di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non distrarsi alla guida, soprattutto con i dispositivi mobili.