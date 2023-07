Gismondi 1754, vendite secondo trimestre in crescita del 7%

Gismondi 1754

(Teleborsa) -annuncia i risultati consolidati dellerispetto ai 3,5 milioni del secondo trimestre 2022.Gli ottimi dati del secondo trimestre portano i risultati consolidati complessivi dellerispetto ai circa 7 milioni del primo semestre 2022.La crescita del secondo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 è stata principalmente spinta dalle(+83% rispetto al semestre precedente), dai brillanti segnali arrivati dalaperto ad inizio anno, che è passato da ricavi per 36.984 del 1° trimestre 2023 a 179.200 del 2°trimestre 2023, e dal, che con 426.703 euro di venduto va a controbilanciare il calo del canale wholesale Medio Oriente, area ancora in fase di sviluppo. Attribuibili alla stagionalità i cali del negozio di S. Moritz, che nel 2° trimestre 2022 aveva goduto di vendite speciali molto importanti e non sempre ricorrenti, e di Genova (via Galata).