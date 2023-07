Lo scalo di Sigonella per sopperire all'emergenza dell'aeroporto di Catania

(Teleborsa) - La SAC, società di gestione dell, si prepara a trasferire buona parte della propria, dopo il via libera ministro della Difesa italiana,, a conclusione di un colloquio con il governatore della Regione Siciliana,dallo scalo di Fontanarossa avverrà con ile non coinvolgerà le forze statunitensi che vi sono stanziate. Nel pomeriggio si è svolta unaper mettere in atto la soluzione apparsa più idoneo percausati dall’attività ridotta dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, doponella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio., Presidente della IV Commissione Difesa della Camera, ha definito unal’uso dello scalo militare di Sigonella per fronteggiare l’emergenza determinata dal rogo dell’aeroporto di Catania, che potrà aiutare a evitare settimane intere di caos nel sistema aeroportuale siciliano. La decisione di dirottare parte del traffico aereo da Catania a Sigonella è stata assunto dopo che la, gestore dell’aeroporto di Palermo, aveva dichiaratonon operabili dal Fontanarossa.Nella giornata odierna,sullo scalo di Comiso, mentre, dove ha una delle sue basi italiane. Intanto, all’aeroporto di Catania si procederà ad aumentare gradualmente le attività concentrate al Terminal C, passando dai due voli all’ora a quattro e successivamente fino a 7 partenze orarie.