Ryanair pronta a investire 3 miliardi di dollari per far ripartire voli civili in Ucraina

Ryanair

(Teleborsa) - Il ceo del gruppo, insieme a, Ryanair DAC CEO, si è recatoper illustrare al vicepremier ucraino, Oleksandr Kubrakov, iluna volta terminate le ostilità nel Paese invaso dalle truppe russe.I vertici di Ryanair hanno, Oleksiy Dubrevskyy, e i dirigenti degli altri principali aeroporti ucraini,Durante la visita, sono stateaeroportuali, delle aree die didei passeggeri, dei punti di controllo e dei piazzali, constatandoaeroportuali e la loro prontezza operativa a riprendere i voli quando sarà sicuro farlo. Ryanair si è congratulata con gli sforzi compiuti dai dipendenti dell'Aeroporto Internazionale di Boryspil per preservare e mantenere l'operatività delle infrastrutture dell'aeroporto durante la guerra., nei 12 mesi successivi alla fine della guerra,sui voli da e per l'Ucraina, capacitàRyanairBoeing 737 MAX per un valore di oltre 3 miliardi di dollari nei 3 principali aeroporti ucraini.