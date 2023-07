Menarini, parere positivo da CHMP per il farmaco oncologico Orserdu

(Teleborsa) - Il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell'(EMA) ha espresso parere positivo per(ORSERDU®) indicato per il trattamento di una tipologia di. Elacestrant (ORSERDU®) è stato approvato lo scorso gennaio dalla(FDA) statunitense con procedura di Priority Review e Fast Track sulla base dei risultati dello studio registrativo di fase III EMERALD.Si tratta di undel recettore degli estrogeni (SERD) per il trattamento di donne in post-menopausa e di uomini adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico, positivo per il recettore degli estrogeni (ER+) e negativo per il recettore HER2-, che abbiano sviluppato mutazioni di ESR1, dopo almeno una di linea di trattamento con terapia endocrina.È il primo e unicoe ad aver completato con successo l'ultimo step dello sviluppo clinico (fase III), a essere stato approvato da FDA e ad aver ricevuto parere positivo da parte del CHMP. Il farmaco è oggi disponibile negli Stati Uniti tramite, azienda biofarmaceutica acquisita dal Gruppo Menarini nel 2020.