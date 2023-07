WINDTRE lancia Open Mind: il podcast dedicato all'innovazione tecnologica

(Teleborsa) -annuncianoun podcast in 10 puntate dedicato all'innovazione tecnologica e alla cultura digitale. "Da sempre WINDTRE – spiega la società in una nota – si è fatta promotrice di trasparenza e correttezza delle informazioni sulle tecnologie e sui servizi offerti, per questo motivo ha unito le forze con Zero IN, una società benefit che si occupa di divulgazione economico-finanziaria e di crescita personale, con l'obiettivo di diffondere informazioni oggettive e autorevoli sui temi legati alle opportunità offerte dall'evoluzione digitale a supporto dello sviluppo e della competitività dell'Italia".Nel corso delle 10 puntate,affronterà alcuni dei temi più dibattuti dall'opinione pubblica, dalla tecnologia 5G all'uso consapevole della rete, dalla crescita delle infrastrutture alla lotta alle fake news. Gli argomenti verranno trattati da specialisti ed esperti di settore, sotto forma di una conversazione che prende spunto da studi e ricerche di settore realizzate da enti e istituzioni, come quelle svolte dalsul valore della connettività in Italia e dall'sull'impatto del 5G per la competitività del Paese.Neigià disponibili sulle principali piattaforme di podcasting, il focus è sullo sviluppo delle infrastrutture con particolare attenzione al 5G e la necessità di avviare un processo di formazione per la costituzione di una cultura digitale e di Big Data Analytics al servizio dei cittadini.Leattraverso una serie dedicata della piattaforma di divulgazione Inside Finance-Podcast, sono disponibili, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Amazon Music e Audible. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili anche sul profilo LinkedIn di WINDTRE.