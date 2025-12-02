Premio Angi 2025: il 3 dicembre tornano gli Oscar dell’Innovazione

(Teleborsa) - Domani,alle ore 09:00, presso la suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, si terrà la, il riconoscimento promosso dall’– dedicato alle eccellenze dell’innovazione italiana.L’evento, che celebra le miglioriche si sono distinte per creatività, talento e spirito innovativo, arriva a pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione tenutasi lo scorso 27 novembre presso lo Europe Experience – David Sassoli a Roma. In quell’occasione è stato consegnato l’Innovation Leader Award alla testimonial del Premio Angi 2025, la famosa content creator digitale Lisa Offside."Il Premio Angi rappresenta ormai une un momento di grande orgoglio per tutti i giovani talenti che stanno contribuendo a rendere il nostro Paese più competitivo e proiettato verso il futuro", ha dichiarato ilSaranno premiati, unito a menzioni speciali a eminenti figure delle istituzioni, delle grandi aziende, della ricerca e dell’università. Le categorie spaziano. Verranno altresì presentati i dati dell’Osservatorio sull’Innovazione promosso da Angi Ricerche in collaborazione con Lab2101, uno studio che fotografa lo stato dell’arte dell’innovazione in Italia e traccia le prospettive per i prossimi anni.La cerimonia vedrà la partecipazione di importanti speaker istituzionali e del mondo dell’impresa tra cui:, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di politiche per il Sud;, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia;Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione Investimenti;Presidente Lazio Innova;Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, Comune di Roma; Sen., Consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca,; Prof. Gabriele Arcidiacono, Prorettore con delega alla Ricerca, Università degli Studi, Sottosegretario di Stato per la Difesa;, Capo Divisione Strategia e politiche di Cybersicurezza Nazionale – ACN;, Direttore della Terza Divisione del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica;, Esperta in Relazioni Istituzionali, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri;Direttore Innovazione Sviluppo ENEA;, Chief Corporate Affairs Officer, Polo Strategico Nazionale;, Direttore della Direzione Innovazione e transizione digitale, Agenzia per l'Italia Digitale;, Deputy Chief Information Officer for Cybersecurity, NATO; Sua Eminenza Cardinale,, Presidente UCID Giovani Nazionale;, Member Board of Directors, Gruppo Giovani Federmanager;, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato;, Delegata Regionale Lazio, Coldiretti Giovani Impresa;, Editor in Chief, MIT Technology Review Italia;,Consigliere d’Ambasciata, Capo dell’Ufficio Innovazione Tecnologica e Start-up Ministero degli Esteri;, Presidente di Assocamerestero;, Dirigente della Div. IV, Politiche per le piccole e medie imprese, le start up, il movimento cooperativo, l’economia sociale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy.