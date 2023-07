GEL, fatturato in calo del 19% nel primo semestre 2023

GEL

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha chiuso ilcon unpari a 7,6 milioni di euro, in calo del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (pari a 9,4 milioni).Ilha evidenziato un calo di circa 12% (a 7,1 milioni da 8,04 milioni), dovuto alle politiche di rimodulazione dei bonus edilizi, mentre la continua ascesa inflazionistica ha colpito fortemente ilche ha evidenziato un decremento pari a circa il 63% (a 0,5 milioni da 1,34 milioni).I dati semestrali, sottolinea la società, hanno mostrato un. In particolare, nel secondo trimestre il fatturato del settore industriale è più che raddoppiato rispetto al primo trimestre, passando da 0,15 milioni a 0,35 milioni di euro.