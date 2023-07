Moderati guadagni a Wall Street in attesa di Fed e trimestrali tech

Meta Platforms

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa dellediffondono i dati questa settimana, dopo i risultati deludenti dila scorsa settimana) e della. La riunione della Fed dovrebbe concludersi con un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base al 5,5%, che potrebbe essere l'ultimo rialzo dell'attuale ciclo di inasprimento, dopo che i dati di questo mese hanno mostrato segni di disinflazione.Sul, l'indice FED Chicago sull'attività nazionale ( è risultato pari a -0,32 punti a giugno 2023, in diminuzione dal mese precedente. Gli indici PMI di S&P Global hanno indicato che le società statunitensi hanno segnalato un ulteriore aumento dell'attività commerciale nel mese di luglio 2023, con il settore dei servizi che ha continuato a trainare la crescita.Guardando ai, ilsale dello 0,55% a 35.422 punti, consolidando la serie di 11 rialzi consecutivi, avviata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.556 punti. Sulla parità il(+0,07%); in frazionale progresso l'(+0,54%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,15%),(+1,22%) e(+0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,61%),(+2,43%),(+2,26%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,32%. Tentenna, che cede l'1,11%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,80%.Tra i(+5,20%),(+4,62%),(+4,48%) e(+2,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,77%. Crolla, con una flessione del 4,77%. Calo deciso per, che segna un -3,24%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,05%.