Porsche estende il suo impegno in Formula E fino al 2026

Porsche

(Teleborsa) -ha annunciato di, con le auto della casa automilistica tedesca che gareggeranno nella serie di corse elettricheinclusa.Quando Porsche è entrata in Formula E nel 2019, il coinvolgimento nella prima serie di corse elettriche al mondo era inizialmente previsto per cinque anni fino alla stagione 2023/2024. In vista dell'E-Prix di Londra (29/30 luglio), il produttore di auto sportive con sede a Stoccarda hafino alla fine della stagione 2025/2026.Fino ad allora, le ultime auto da corsa di terza generazione (Gen3) come la Porsche 99X Electric saranno schierate nell'ABB FIA Formula E World Championship. Inoltre, Porsche sarà attivamente, che sarà schierato dalla stagione 13 (2026/2027)."Siamo convinti che la nostra presenza e i nostri successi in Formula E continueranno a- afferma Michael Steiner, membro del comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Porsche - Offre l'ambiente più competitivo per accelerare lo sviluppo di veicoli ad alte prestazioni con particolare attenzione alla compatibilità ambientale e all'efficienza energetica".