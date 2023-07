Spotify aumenta prezzi per piani premium nella maggior parte dei mercati

Spotify

(Teleborsa) -, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, ha annunciato che. "Il panorama del mercato ha continuato ad evolversi da quando abbiamo lanciato (i piani premium) - si legge in una nota - Per continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi premium in diversi mercati in tutto il mondo. Questi aggiornamenti ci aiuteranno asulla nostra piattaforma".Negli, il costo dei piani premium senza pubblicità di Spotify ora avrà un, con il piano Premium Single a 10,99 dollari, il Premium Duo a 14,99 dollari, il Premium Family a 16,99 dollari e il Premium Student a 5,99 dollari.sono: Andorra, Albania, Argentina, Austria, Australia, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cipro, Danimarca, Ecuador, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Croazia, Indonesia, Irlanda, Israele, Islanda,, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Portogallo, Serbia, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, San Marino, Thailandia, Turchia, Stati Uniti, Kosovo.